Un’estate a Mykonos film stasera in tv 23 settembre: cast, trama, streaming

Un’estate a Mykonos è il film stasera in tv lunedì 19 settembre 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un’estate a Mykonos film stasera in tv: cast

La regia è di Jophi Ries. Il cast è composto da Valerie Huber, Daniel Rodic, Ann-Kathrin Kramer, Michael Fitz, Nina Kronjäger, Deniz Arora, Sarah Melis.

Un’estate a Mykonos film stasera in tv: trama

Il poliziotto dell’isola, Nikos Sakalidis, che lavora anche nel B&B di Britta, si innamora della turista tedesca Jana Johannson. I due hanno modo di conoscersi quando Jana va a denunciare il furto, che ha subito. Jana si trova a Mykonos per fare una vacanza con la madre Susanne. Jana ha così l’occasione di imbattersi nel suo padre biologico finora sempre assente, ingegnere edile navale in pensione Jens Hansen, che vive sul suo yacht a vela. Susanne licenziata si aspetta l’aiuto finanziario di Jens per l’università privata in veterinaria in Croazia, di Jana. Ma Jens non è ricco e Jana non vuole “mendicare”. Jana trova del denaro messicano a bordo dello yacht di Jens, presumibilmente dell’ex proprietario, che ha incassato ad Atene. A Nikos viene ordinato di arrestarlo come sospetto spacciatore, ma Jana convince Nikos a rischiare il suo lavoro per dimostrare l’innocenza del padre, aiutata da un cane di strada frettolosamente addestrato alla droga. Nikos tramite delle indagini riesce a dimostrare che i soldi illegali sulla barca non appartengono a Jens ma al primo proprietario della barca, messicano. Jens verrà così liberato, partirà per il viaggio in barca con il suo nuovo amore, Britta e recupererà il tempo perso con la figlia.

Un’estate a Mykonos streaming

Un’estate a Mykonos streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

