S.W.A.T. EPISODI 24 SETTEMBRE. Stasera in tv sabato 24 settembre 2022 torna in chiaro su Rai 2 la serie tv targata CBS con gli episodi inediti della quarta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

S.W.A.T. serie tv su Rai 2: trama episodi 24 settembre 2022

S.W.A.T. stagione 5 episodio 1 Lo straniero. Al via la quinta stagione della serie. Ritroviamo Hondo ospite di un suo amico in una casa in Messico. Il capo, meglio l’ex capo della S.W.A.T., è in cerca di pace e tranquillità, ma non riesce a stare lontano dai guai. Un criminale, Novak, vuole acquistare a tutti costi una grande fattoria gestita da una madre e sua figlia. Hondo farà di tutto per proteggere le due donne, anche a costo di rinunciare al suo meritato periodo di quiete…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

S.W.A.T. serie tv su Rai 2: trama episodi 24 settembre 2022

S.W.A.T. stagione 5 episodio 2 All’alba. Continua la battaglia di Hondo con Arthur Novak, che ha rapito Delfina per raggiungere il suo obiettivo. Ottenere le terre di proprietà della famiglia della ragazza, ricche di argento. Con l’aiuto del poliziotto Charro, Hondo prova a riportare Delfina a casa mentre qualche chilometro più a nord Luca e Chris, appena rientrati dalla Germania, scoprono che la squadra Venti sta per chiudere…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

S.W.A.T. streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

S.W.A.T.: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Un passo dal cielo basta andare sull’hashtag ufficiale #SWAT, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per essere sempre aggiornato su S.W.A.T. segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

S.W.A.T.: link utili