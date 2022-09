From Paris with Love film stasera in tv 26 settembre: cast, trama, streaming

From Paris with Love è il film stasera in tv lunedì 26 settembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

From Paris with Love film stasera in tv: cast

La regia è di Pierre Morel. Il cast è composto da John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak, Amber Rose Revah, Melissa Mars, Richard Durden, Farid Elouardi, David Clarke, Sami Darr, David Gasman, Safia Monney.

From Paris with Love film stasera in tv: trama

James Reece (Jonathan Rhys Meyers) è agente segreto dai raffinati metodi di intelligence, che lavora sotto copertura come assistente dell’ambasciatore americano a Parigi. Il suo compito è quello di sgominare un’imponente organizzazione criminale che traffica droga a Parigi. Il quartier generale gli manda in aiuto un collega. Si tratta di un agente della Cia, Charlie Wax (John Travolta), famoso per i suoi metodi di indagine poco ortodossi. Con l’arrivo nella capitale francese di Charlie Wax arriva un vero e proprio sconvolgimento di Parigi, con sparatorie e inseguimenti a tutta velocità lungo i viali. L’agente Reece viene sconvolto dal collega che gli dà dei problemi anche con la sua fidanzata Carolina (Kasia Smutniak). Ma Charlie Wax è a Parigi per un’altra missione segreta che riguarda un possibile attentato terroristico.

From Paris with Love streaming

From Paris with Love streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

From Paris with Love film stasera in tv: trailer

