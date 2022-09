Bad Boys for Life film stasera in tv 27 settembre: cast, trama, streaming

Bad Boys for Life è il film stasera in tv martedì 27 settembre 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bad Boys for Life film stasera in tv: cast

La regia è di Adil El Arbi, Bilall Fallah. Il cast è composto da Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Kate del Castillo, Joe Pantoliano, Paola Nunez, Nicky Jam, Jacob Scipio, Theresa Randle, Happy Anderson, Bianca Bethune.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bad Boys for Life film stasera in tv: trama

I “Bad Boys” Mike Lowrey e Marcus Burnett sono di nuovo insieme per un’ultima avventura. Mike viene colpito da un misterioso sicario e, in seguito alla ferita, resta in coma per mesi. Una volta scampato alla morte, il poliziotto è deciso ad andare in fondo alla questione per scoprire chi lo voleva morto e per fermare il cattivo di turno. Chi altro potrebbe aiutarlo se non il fedele amico e compagno Marcus? Inizialmente Marcus non è molto dell’idea. L’ispettore di polizia è, infatti, ormai deciso a ritirarsi dalla scena e pronto alla pensione ma dopo, tutti gli anni passati con Mike, non potrà di certo lasciarlo solo in questa ultima epica caccia ai cattivi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bad Boys for Life streaming

Bad Boys for Life streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Bad Boys for Life film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili