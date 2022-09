La serie tv Delitti in Paradiso va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 28 settembre 2022 su Rai 2 con gli episodi della undicesima stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 28 settembre 2022

Delitti in Paradiso stagione 11 episodio 6 Sensi di colpa. Tre persone morte e una in grave pericolo di vita a breve distanza di tempo tra di loro. In un primo momento tutti e tre i casi hanno in comune l’apparente aspetto di cadute accidentali in acqua: l’acqua di un canale, l’acqua di una piscina e l’acqua del mare. Ma che cosa unisce le tre vittime? E come mai l’ultima ha chiamato la polizia per annunciare un omicidio proprio un attimo prima di rischiare di annegare? E soprattutto che legame c’è tra il gruppo dii amici riunitisi per dire addio al loro “amato” Jonty e il ritrovamento del corpo di un criminale del luogo? Sono solo alcuni dei misteriosi interrogativi a cui Neville è chiamato a rispondere.

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

