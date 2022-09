L’Ultimo dei Templari film stasera in tv 28 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

L’Ultimo dei Templari è il film stasera in tv mercoledì 28 settembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’Ultimo dei Templari film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Season of the Witch

DATA USCITA: 15 giugno 2011

GENERE: Avventura, Fantasy, Thriller, Drammatico

ANNO: 2011

REGIA: Dominic Sena

CAST: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Stephen Campbell Moore, Robert Sheehan, Claire Foy, Christopher Lee, Matt Devere, Nick Thomas-Webster, Peter Linka

DURATA: 95 Minuti

L’Ultimo Dei Templari film stasera in tv: trama

Europa XIV secolo. Due templari, Behmen e l’amico Felson, dopo aver combattuto per molti anni come Crociati, decidono di non combattere più e tornare a casa. La loro scelta li qualifica come disertori. Nel viaggio di ritorno scoprirà che la propria terra è stata colpita dalla peste nera. Arrivano ad una fortezza dove tutti sono malati di peste. Il vescovo-principe del castello chiede ai due crociati in cambio del perdono per la diserzione di scortare una presunta giovane strega, ritenuta portatrice della peste, a un monastero. In quella abazia infatti si trova un antico libro le cui formule consentono di smascherare la stregoneria. La ragazza verrà sottoposta ad un esorcismo e processata nel tentativo di arrestare l’epidemia. Si uniscono alla scorta Hagamar un viaggiatore imbroglione che conosce il territorio, Kay un giovane entusiasta che aspira al cavalierato, Eckhart un cavaliere amareggiato che ha perduto la propria famiglia con la peste e Severak Debelzaq un prete ingenuo e semplice. La strada è lunga e piena di insidie…

L’Ultimo Dei Templari film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film si sono svolte in Austria, Croazia, USA e Ungheria.

In Austria sono staet girate le scene ambientate nelle foreste, nei monasteri e nei castelli. Molti set sono stati allestinti anche in Ungheria. La residenza del cardinale di Marburgil è il castello di Kreuzenstein, situato sulla cima di un promontorio a 20 km da Vienna.

Il cardinale D’Ambroise, vittima lui stesso della peste, riceve i cavalieri arrestati al suo capezzale, circondato da medici che indossano la tipica maschera con il becco che doveva proteggere dal contagio.

L’Ultimo Dei Templari streaming

L’Ultimo Dei Templari streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’Ultimo Dei Templari film stasera in tv: trailer

