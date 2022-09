Rambo film stasera in tv 30 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Rambo è il film stasera in tv venerdì 30 settembre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Rambo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: First Blood

USCITO IL: 19 novembre 1982

GENERE: Azione

ANNO: 1982

REGIA: Ted Kotcheff

CAST: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney, Jack Starrett, Michael Talbott, Chris Mulkey, John McLiam, David Petersen, Don MacKay, Patrick Stack, David Caruso, Chuck Tamburro, Craig Wright Huston

DURATA: 88 Minuti

Rambo film stasera in tv: trama

John Rambo è ex soldato della United States Army Special Forces che ha combattuto in Vietnam. Quando viene a sapere che un suo commilitone è morto di cancro causato dall’esposizione dell’Agente Arancio durante la guerra, scopre di essere l’ultimo sopravvissuto del suo gruppo. Rambo arriva in una cittadina nello stato di Washington, ma viene scambiato dall’arrogante e violento sceriffo Will Teasle per un vagabondo e arrestato. Alla stazione di polizia viene sottoposto ad azioni brutali da parte dei poliziotti e questo gli fa tornare alla mente le torture subite in Vietnam. Così Rambo si ribella e scappa nelle montagne vicine, inseguito dalle forze di polizia. Quando per difendersi fa cadere l’elicottero del vice sceriffo uccidendolo, parte una caccia all’uomo, ma Rambo grazie alle sue abilità apprese durante la guerra, riesce a tenere testa a ben 200 uomini della Guardia Nazionale..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Rambo film stasera in tv: curiosità

Rambo è tratto dal romanzo Primo Sangue di David Morrell cove l’eroe alla fine muore. Sylvester Stallone mise mano alla sceneggiatura riducendo il numero delle vittime. Infatti mentre nel romanzo Rambo uccide molti poliziotti, nel film non causa direttamente la morte di nessuno. Inoltre il Rambo del film non muore come il protagonista del libro.

Il progetto di Rambo fu valutato da tre Studios Columbia, Warner Bros. e Carolco.

Prima di scegliere Sylvester Stallone la produzione valutò per il ruolo di protagonista Steve McQueen, Al Pacino, Clint Eastwood, Robert De Niro, Lee Marvin e Robert Mitchum.

Richard Brooks, Sydney Pollack, John Badham e John Frankenheimer sono tra i registi che hanno considerato di girare il film, prima che l’incarico fosse assegnato a Ted Kotcheff.

Rambo streaming

Rambo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili