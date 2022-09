Viola come il mare è la fiction in onda stasera in tv venerdì 30 settembre 2022 in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell’attesissima serie tv sono Francesca Chillemi e Can Yaman. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Viola come il mare: trama e anticipazioni 30 settembre 2022

Viola come il mare trama. Tornata a Palermo dopo anni nel mondo della moda parigina, Viola (Francesca Chillemi) è sulle tracce del padre che ricorda appena, ma che ha bisogno di ritrovare per un motivo decisamente importante e non più rinviabile. Il nuovo, e per lei insolito, lavoro come cronista di nera le farà conoscere l’affascinante e determinato Ispettore Capo Francesco Demir (Can Yaman). Ma proprio la prima volta che lo incontra è lei a finire indagata per la morte di una giovane donna! E mentre le prime segnalazioni sul padre sembrano dare una speranza a Viola, al centro della cronaca irrompe il tentato omicidio di un ragazzo: la giornalista è incaricata di seguire le indagini, ed ancora una volta il suo insolito talento si rivelerà fondamentale per la soluzione del caso. L’ispettore Demir è sempre più colpito da Viola, tanto da chiederle un aiuto per un’indagine non ufficiale.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Viola come il mare streaming

Viola come il mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Viola come il mare: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Viola come il mare basta andare sull’hashtag ufficiale #Violacomeilmare, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Viola come il mare segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Viola come il mare: link utili