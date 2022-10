Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ’90 è il programma musicale stasera in tv sabato 1 ottobre 2022 in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Amadeus dall’Arena di Verona. Scopri ospiti e anticipazioni. SCOPRI COSA C’È IN TV

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ’90 stasera in tv su Rai 1: ospiti e anticipazioni

Torna “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90”, la grande festa della musica condotta da Amadeus dall’Arena di Verona, in onda sabato 1 ottobre alle 21.25 su Rai 1. Una vera e propria playlist di successi che hanno segnato quattro decenni iconici della musica internazionale interpretate dagli artisti originali. Max Pezzali e Mauro Repetto, la formazione originale degli 883, ancora insieme: è una delle sorprese del terzo e ultimo appuntamento con “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90”, la grande festa della musica condotta da Amadeus, in onda sabato 1° ottobre alle 21.25 su Rai 1.

Nel programma, una vera e propria playlist di hit che hanno segnato quattro decenni simbolo della musica mondiale, interpretate dagli artisti originali: Max Pezzali e Mauro Repetti (883) con “Nord Sud Ovest Est”, Bonnie Tyler con “Total Eclipse of the heart”, Sister Sledge con “We are family”, Patty Pravo con “E dimmi che non vuoi morire”, SNAP! con “Rhythm is a dancer”, Al Bano con “Nel sole”, Corona con “The Rhythm of the Night”, Patrick Hernandez con “Born to be alive”, P. Lion con “Happy Children, Crystal Waters con “Gipsy Woman”, Los Locos con “Macarena”, Neja con “Restless”, Michele Zarrillo con “Cinque Giorni”, Nathalie dei Soundlovers con “Surrender”, Limahl con “Never Ending Story”.

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ’90 streaming

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ’90 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

