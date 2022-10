La vendetta di Luna film stasera in tv 4 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

La vendetta di Luna è il film stasera in tv martedì 4 ottobre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Diretto da Khaled Kaissar, il thriller ha come protagonisti Lisa Vicari, Carlo Ljubek, Branko Tomovic. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La vendetta di Luna film stasera in tv: cast e scheda

ANNO: 2017

REGIA: Khaled Kaissar

CAST: Lisa Vicari, Carlo Ljubek, Branko Tomovic, Benjamin Sadler, Rainer Bock, Alexander Beyer, Annika Blendl, Rafael Koussouris

DURATA: 92 minuti

La vendetta di Luna film stasera in tv: trama

Luna, una giovane di 17 anni, piuttosto libera e sicura di sè, trascorren le vacanze estive in un luogo di montagna idilliaco insieme alla sua famiglia. Improvvisamente tutto si trasforma in un incubo quando alcuni uomini sconosciuti prendono in ostaggio la famiglia uccidendo i genitori e la sorella minore di Luna. La ragazza riesce a fuggire, ma prima capisce che tutta la sua vita si basava su una grossa bugia. Infatti suo padre era un agente segreto russo e la famiglia aveva la sola funzione di copertura. Luna resta sconvolta e il suo unico desiderio diventa quello di vendicarsi. Ad aiutarla ci pensa Hamid, un afghano che, come il padre, è stato un agente segreto.

La vendetta di Luna film stasera in tv: curiosità

La colonna sonora è stata composta da Christoph Zirngibl e Heiko Maile.

La vendetta di Luna streaming

La vendetta di Luna streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

