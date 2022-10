Drive Angry film stasera in tv 5 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Drive Angry è il film stasera in tv mercoledì 5 ottobre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Drive Angry film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 8 aprile 2011

GENERE: Thriller, Azione

ANNO: 2011

REGIA: Patrick Lussier

CAST: Nicolas Cage, Amber Heard, David Morse, Billy Burke, William Fichtner, Charlotte Ross, Katy Mixon, Wanetah Walmsley, Tom Atkins, Christa Campbell, Pruitt Taylor Vince, Bryan Massey, Jack McGee, Nick Gomez, Simone Levin, Jennifer Benton, James Landry Hébert, Arianne Martin

DURATA: 104 Minuti

Drive Angry film stasera in tv: trama

Milton è un ex galeotto e alla sua morte va a finire all’inferno. Ma da quel luogo di dolore viene rispedito sulla terra. Infatti gli viene data un ultima estrema opportunità di redenzione. Deve raggiungere però un obiettivo: fermare e sgominare una setta satanica che gli ha ucciso la figlia e ha intenzione di sacrificare la nipotina alla prima notte di luna piena per aprire le porte all’avvento del demonio. Piper, una giovane e sexy cameriera, gli viene in aiuto prestandogli del suo ex fidanzato a disposizione. Milton però se la deve vedere anche con la polizia che è sulle sue tracce e con un misterioso killer noto come “Il contabile” che è stato inviato dal Diavolo in persona per riportare Milton nel mondo dei morti.

Drive Angry film stasera in tv: curiosità

Drive Angry è considerato un flop, in quanto ha avuto incassi minori di quelli previsti.

Le riprese del film si sono svolte nel periodo 01 Marzo 2010 – 15 Maggio 2010 in USA.

Il nome del personaggio interpretato da Nicolas Cage è un omaggio allo scrittore John Milton.

Drive Angry streaming

Drive Angry streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Drive Angry film stasera in tv: trailer

