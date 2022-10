Basta che non si sappia in giro film stasera in tv 6 ottobre: cast, trama, streaming

Basta che non si sappia in giro è il film stasera in tv giovedì 6 ottobre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Basta che non si sappia in giro film stasera in tv: cast

La regia è di Nanni Loy, Luigi Magni, Luigi Comencini. Il cast è composto da Monica Vitti, Johnny Dorelli, Grazia Di Marzà, Renzo Marignano, Monica Fiorentini, Nino Manfredi, Lino Banfi, Isa Danieli, Marzio Onorato, Vittorio Mezzogiorno, Nando Marineo, Mauro Vestri.

Basta che non si sappia in giro film stasera in tv: trama

Uno sceneggiatore detta un copione ad una dattilografa che si impersona eccessivamente nella protagonista. Un secondino viene minacciato di stupro da alcuni detenuti durante una rivolta. Un dongiovanni scambia una povera impiegata per una prostituta.

Basta che non si sappia in giro streaming

Basta che non si sappia in giro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

