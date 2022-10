IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE 2 SETTIMA PUNTATA. Giovedì 6 ottobre 2022 torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2: trama e anticipazioni 6 ottobre 2022

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 trama 7 Angelo o diavolo. La pedina di scambio che Romaniello ha dato a Imma per uscire dal carcere e godere dei vantaggi della legge sulla protezione dei pentiti è la testa di Mazzocca, il capo della cosca ndranghetista a cui lo stesso Romaniello si era affiliato. Il boss viene arrestato ma si affretta a dire a Imma che chi l’ha venduto è un serpente a sonagli. Imma incassa un avvertimento non richiesto e nemmeno tanto inaspettato: sa che Romaniello non ha fatto arrestare Mazzocca per amore della giustizia ma solo per tornaconto personale. Niente è mai semplice per Imma, anche nel privato: c’è da ritrovare un equilibrio familiare ora che Pietro è tornato a casa e Brunella, di malavoglia, è stata affidata a una RSA. Ma è proprio in quella RSA che viene uccisa in modo brutale una vecchia amica della stessa Brunella, Sebastiana. Imma dovrà scoprire l’assassino e anche affrontare i nodi fra Calogiuri e Jessica, che vengono al pettine facendo emergere una verità inattesa e spiazzante.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore streaming

Imma Tataranni Sostituto procuratore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

