Viola come il mare è la fiction in onda stasera in tv venerdì 7 ottobre 2022 in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell'attesissima serie tv sono Francesca Chillemi e Can Yaman.

Viola come il mare: trama e anticipazioni 7 ottobre 2022

Viola come il mare trama. Sebbene la malattia sia sotto controllo, Viola continua a cercare suo padre e chiede aiuto anche a Francesco, da cui si sente attratta. Ma l’Ispettore Capo, che ha avuto un’infanzia difficile, al contrario della giornalista non crede nell’amore. I due continuano però a collaborare indagando sull’omicidio di un’ex prostituta che era riuscita a riscattare il suo passato. Sulle tracce del padre, Viola approda nell’azienda agricola di proprietà di Raniero, un ragazzo affascinante che comincia a farle una corte spietata. Intanto Francesco continua ad investigare sul traffico di esseri umani e quando in un container al porto trova la giovane Farah, contravvenendo ad ogni regola la nasconde a casa sua. Ma nel frattempo si è aperto un altro caso: la misteriosa morte di Laura Scalise.

Viola come il mare streaming

Viola come il mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

