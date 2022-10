Bigfoot junior film stasera in tv 8 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming, recensione

Bigfoot junior è il film stasera in tv sabato 8 ottobre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, recensione, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

TITOLO: Bigfoot junior

USCITO IL: 25 gennaio 2018

GENERE: Animazione

ANNO: 2017

REGIA: Jeremy Degruson, Ben Stassen

CAST: Christopher L. Parson, Marieve Herington, Joe Ochman

DURATA: 92 minuti

Il tredicenne Adam vuole scoprire come mai suo padre è scomparso. Inizia così per lui un’epica avventura per svelare il mistero. In breve scoprirà che suo papà è il leggendario Bigfoot. Si è nascosto per anni nella foresta proteggere se stesso e la sua famiglia. Infatti la società HairCo., una potente compagnia farmaceutica, vuole catturarlo per usare il suo speciale DNA per condurre esperimenti scientifici. Padre e figlio iniziano a recuperare il tempo perduto e Adam scopre di possedere gli stessi incredibili superpoteri di papà Bigfoot! Quello che non sa è di avere la HairCo. alle calcagna…

Il Bigfoot significa letteralmente Piedone. Il nome deriva da impronte rinvenute in California o seconda un’altra versione da un grizzly vissuto all’inizio del XX secolo. Identifica una grande creatura pelosa, una sorta di incrocio tra uomo e scimmia.

Il regista Ben Stassen lavora nell’animazione da 25 annied ha realizzato innumerevoli film d’animazione tra cu: African Safari 3D, Il castello magico, Robinson Crusoé e Le avventure di Sammy – Il passaggio segreto ed altri ancora.

La leggendaria figura di Bigfoot diventa un simpaticissimo film di animazione ricco di avventure e colpi di scena, con la direzione della fotografia degli stessi Degruson e Stassen e con le musiche firmate da Puggy. Bigfoot Junior si basa sulla figura mitologica del Bigfoot che secondo la leggenda vivrebbe da solo nelle montagne boscose del Nord America. Si tratta di un film per famiglie con un’interessante colpo di scena, rispetto alle storie che siamo abituati a vedere. Il lungometraggio animato in 3D. Consigliato per tutta la famiglia.

