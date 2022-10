Unknown Senza Identità film stasera in tv 8 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Unknown Senza Identità è il film stasera in tv sabato 8 ottobre 2022 in onda in prima su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Unknown Senza Identità film stasera in tv: cast

USCITO IL: 25 febbraio 2011

GENERE: Thriller, Drammatico

ANNO: 2011

REGIA: Jaume Collet-Serra

CAST: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Frank Langella, Aidan Quinn, Bruno Ganz, Sebastian Koch, Michael Baral, Mido Hamada, Karl Markovics, Stipe Erceg, Sanny Van Heteren, Clint Dyer, Petra Hartung, Eva Loebau, Olivier Schneider, Adnan Maral, Rainer Bock, Katharina Blaschke, Helen Wiebensohn, Oskar Schieferstein, Charlie Gardner

DURATA: 111 Minuti

Unknown Senza Identità film stasera in tv: trama

Il Dott. Martin Harris è un famoso botanico americano in viaggio insieme alla bella moglie Liz per Berlino dove è in programma un prestigioso convegno di biotecnologia. Il dottor Harris una volta atterrato in aeroporto raggiunge in taxi l’hotel Adlon. Ma sull’auto si accorge di non avere più con sé la propria ventiquattrore. Allora Martin decide di ritornare all’aeroporto per recuperare il bagaglio e prende un altro taxi. Purtroppo è vittima di un incidente stradale perché il taxi precipita in un fiume. Martin viene salvato dalla giovane donna alla guida del mezzo e viene ricoverato in stato di incoscienza in ospedale.

Al suo risveglio dopo un coma durato 4 giorni si ritrova solo senza documenti e con il solo ricordo di essere Martin Harris e di avere una moglie che lo attende in un albergo. Dimesso nonostante l’evidente stato di confusione e il parere contrario del medico, Martin torna da dove era partito e scopre che un altro uomo ha assunto la sua identità e che persino sua moglie, in viaggio con lui, afferma di non conoscerlo. Ignorato dalle autorità e braccato da un misterioso assassino, Martin trova nella tassista del suo incidente un alleato per scavare a fondo in un mistero che mette in gioco la sua identità e la sua sanità mentale.

Unknown Senza Identità film stasera in tv: curiosità

Il film si basa sul romanzo Fuori di me dello scrittore francese Didier Van Cauwelaert.

Secondo il suo passaporto, Martin Harris è nato il 7 giugno, proprio come Liam Neeson nella realtà.

La pellicola si svolge in novembre 2011, nove mesi dopo esser stato rilasciato in vari Paesi.

Unknown Senza Identità streaming

Unknown Senza Identità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Unknown Senza Identità film stasera in tv: trailer

