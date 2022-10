La serie tv Delitti in Paradiso va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 12 ottobre 2022 su Rai 2 con gli episodi della undicesima stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 12 ottobre 2022

Delitti in Paradiso stagione 11 episodio 8 Scacco matto. Finale di stagione. Si conclude l’undicesima stagione di “Delitti in Paradiso”. E’ già arrivata la conferma per la dodicesima in cui ritroveremo l’adorabile Ralf Little nel ruolo dello stralunato Detective Neville Parker. In questa puntata, durante un’attesissima partita a scacchi, disputata sull’isola da due grandi campioni del passato, si consuma l’omicidio di uno dei due sfidanti, a causa di un potente veleno sulla regina bianca. Come avrà fatto l’assassino a spalmare il veleno sul pezzo della scacchiera e, soprattutto, per quale ragione? Il passato dei due campioni di scacchi nasconde molte sorprese. L’indagine sarà complicata dall’arrivo di una efficiente quanto enigmatica giornalista…

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

