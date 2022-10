The Handmaid’s Tale 5 dove vedere gli episodi in italiano e streaming su TimVision

THE HANDMAID’S TALE 5 DOVE VEDERE. Le puntate della quinta stagione della serie tv firmata Hulu vanno in onda in esclusiva su TimVision. Ecco di seguito tutte le info su dove vedere gli episodi in tv e streaming. SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SULLA SERIE

The Handmaid’s Tale 5 dove vedere gli episodi in italiano

Negli USA e Canada i nuovi episodi della quinta stagione vanno in onda su Hulu il mercoledì a partire dal 14 settembre 2022. Gli appassionati nostrani delle avventure delle ancelle non devono attendere molto per poter vedere gli episodi in italiano. Questi infatti vengono messi online il giorno seguente, il giovedì, sulla piattaforma on demand TimVision quindi a partire dal 15 settembre 2022. Per la visione in chiaro bisognerà attendere qualche mese. Infatti di solito le puntate vengono trasmesse su Rai 4 in differita.

The Handmaid’s Tale 5 streaming su TimVision

Per essere al passo con la programmazione americana quindi bisogna essere abbonati a TimVision, che detiene l’esclusiva per l’Italia. The Handmaid’s Tale 5 streaming sarà disponibile sulla piattaforma il giorno seguente rispetto alla messa in onda su Hulu e sarà quindi visibile per gli abbonati TimVision su pc, smarthone, tablet e smart tv.

