Qualunquemente film stasera in tv film stasera in tv 14 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

USCITO IL: 21 gennaio 2011

GENERE: Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Giulio Manfredonia

CAST: Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina, Nicola Rignanese, Davide Giordano, Luigi Maria Burruano, Alfonso Postiglione, Veronica Da Silva, Salvatore Cantalupo, Antonio Gerardi, Asia Ndiaye, Maurizio Comito, Massimo Cagnina, Livia Vitale, Massimo De Lorenzo, Antonio Fulfaro, Sebastiano Vinci, Manfredi S. Perrotta, Mario Cordova

DURATA: 96 Minuti

Qualunquemente film stasera in tv: trama

L’imprenditore corrotto Cetto La Qualunque (Antonio Albanese) torna a Marina di Sopra, in Calabria, dopo anni di latitanza all’estero. Nel suo ritorno in Italia porta anche la nuova famiglia, una donna del sud America e sua figlia denominata “Cosa”. Una volta ricongiuntosi con la moglie Carmen ed il figlio Melo scopre che le sue proprietà ottenute con illeciti sono a rischio. Così per evitare di essere messo in difficoltà, decide di candidarsi a Sindaco contro l’onesto maestro Giovanni De Santis. Per vincere le elezioni, forma il suo partito con parenti e amici, iniziando la sua campagna elettorale. Ma questo non basta, infatti per diventare Sindaco Cetto La Qualunque deve fingere di essere una persona onesta..

Qualunquemente film stasera in tv: curiosità

Della colonna sonora fa parte anche il brano Onda calabra, che è una rivisitazione dell’omonima canzone del gruppo Il Parto delle Nuvole Pesanti. È anche presente un remix di Hawaii di Tina Cipollari.

A febbraio 2012 il film è stato presentato nella sezione Panorama al Festival internazionale del cinema di Berlino.

Nel primo mese di programmazione al cinema la pellicola incassa oltre 15 milioni di euro, diventando uno dei maggiori successi italiani della stagione.

