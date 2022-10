Rambo 3 film stasera in tv 14 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Rambo 3 è il film stasera in tv venerdì 14 ottobre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rambo 3 film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: Rambo IIIshare

GENERE: Avventura

ANNO: 1988

REGIA: Peter MacDonald

CAST: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Kurtwood Smith, Marc de Jonge, Spiros Focás, Sasson Gabai, Marcus Gilbert, Doudi Shoua, Randy Raney

PAESE: USA

DURATA: 97 Minuti

Rambo 3 film stasera in tv: trama

John Rambo (Sylvester Stallone) si trova in un monastero buddista in Thailandia ad aiutare una tranquilla comunità di monaci, svolgendo per loro alcuni lavori, nel tentativo di ritrovare la pace interiore. Di tanto in tanto fa degli incontri di lotta nei bassifondi asiatici per racimolare denaro da donare ai monaci. Ma un giorno la sorte lo costringe a tornare di nuovo combattere ed ad imbracciare il mitra per compiere una importante missione. Infatti il suo ex comandante, il colonnello Trautman, è stato catturato dai russi ed è in una prigione dell’Afghanistan. Riuscirà Rambo a liberare il suo comandante?

Rambo 3 film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato in vari continenti: in Thailandia, fra Bangkok ed il monastero buddista di Chiang Mai; a Peshawar in Pakistan; in Israele fra Tel Aviv, Eilat e Jaffa; negli Stati Uniti, nell’Imperial County in California e fra la Fort Yuma Indian Reservation e la Yuma Territorial Prison State Park, Arizona.

Il budget del film fu di 65 milioni di dollari e ottenne come incasso finale 189 milioni di dollari.

