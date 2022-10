Viola come il mare è la fiction in onda stasera in tv venerdì 14 ottobre 2022 in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell’attesissima serie tv sono Francesca Chillemi e Can Yaman. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Viola come il mare: trama e anticipazioni 14 ottobre 2022

Viola come il mare trama. Demir continua le sue indagini sul traffico di esseri umani, ma Farah non sembra sapere molto. Le indagini sulla morte di un imprenditore, intanto, coinvolgono un giornalista di punta di Sicilia Web News. Mentre la redazione è in subbuglio, Viola riesce ad essere felice accanto a Raniero, che cerca di aiutarla nella ricerca del padre: infatti proprio grazie a lui scopre che sua madre aveva fatto una visita a Palermo pochi anni prima… Non ne sapeva niente, ma forse è la chiave per rintracciare suo padre. Mentre Demir si trova a indagare sulla morte di un uomo investito da un pirata della strada, l’attrazione tra lui e Farah cresce.

Viola come il mare streaming

Viola come il mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

