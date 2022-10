BLUE BLOODS EPISODI 15 OTTOBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 sabato 15 ottobre 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Blue Bloods serie tv su Rai 2: trama episodi 15 ottobre 2022

Blue Bloods Stagione 12 episodio 1 Con le mani legate. Al via la dodicesima stagione del poliziesco targato CBS. In tutto saranno 20 episodi. Nel giro di poche ore vengono aggrediti un ragazzo di quattordici anni e un bambino di cinque, ma il sindaco non vuole sentire ragioni e non intende accogliere le richieste di Frank (Tom Selleck) che si ritrova con meno a agenti e meno fondi per gestire il dipartimento. Witten e Eddie intervengono per arrestare un cittadino che sta sfasciando un negozio, ma la folla parteggia per il delinquente e Witten, quando viene aggredita alle spalle, estrae la pistola. Per questo motivo viene sospesa dal servizio e sottoposta a un’indagine degli Affari Interni. Erin, credendo di fare cosa gradita al suo capo riapre il vecchio caso dell’omicidio al quale Kimberly aveva assistito da ragazzina.

Blue Bloods serie tv su Rai 2: trama episodi 15 ottobre 2022

Blue Bloods Stagione 12 episodio 2 Segreti a fin di bene. Anthony cerca in segreto l’aiuto della famiglia Reagan per convincere Erin a candidarsi come Procuratore distrettuale di Manhattan. Eddie si comporta in modo misterioso, e Jamie inizia a sospettare che lei abbia un amante. Per costringere un membro di una gang a fare una soffiata Danny agisce in modo scorretto. Alla fine, scoprirà una verità inaspettata. Frank Reagan e il sindaco Chase sono ai ferri corti. Il sindaco ritiene che Frank faccia di tutto per mettersi sotto i riflettori e rubargli la scena e pretende delle pubbliche scuse. Frank rifiuta a costo di rischiare il licenziamento.

Blue Bloods streaming

La serie tv Blue Bloods streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Blue Bloods sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Blue Bloods basta andare sull’hashtag ufficiale #BlueBloods, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Blue Bloods e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Blue Bloods: link utili