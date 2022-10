Ordinary love Un amore come tanti film stasera in tv 15 ottobre: cast, trama, streaming

Ordinary love Un amore come tanti è il film stasera in tv sabato 15 ottobre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ordinary love Un amore come tanti film stasera in tv: cast

La regia è di Lisa Barros D’Sa, Glenn Leyburn. Il cast è composto da Liam Neeson, Stella McCusker, Lesley Manville, Esh Alladi, Melanie Clark Pullen, Matthew Sharpe, Geraldine McAlinden, Mary Lindsay, Rosemary Henderson, Eoin McCafferty.

Ordinary love Un amore come tanti film stasera in tv: trama

Tom e Joan sono sposati da molti anni e hanno superato insieme la morte della loro unica figlia. Una sera qualunque, Joan scopre di avere un nodulo al seno e spaventata si rivolge subito al medico per verificare che non si tratti di nulla di grave. Purtroppo, le analisi mostrano che la donna ha un tumore che andrà subito rimosso. Durante un ciclo di chemio, Joan riconosce il vecchio maestro delle elementari di sua figlia, anche lui malato di cancro, ma senza speranze di guarigione. I due stringono amicizia, mentre Tom a volte sembra non riuscire a comprendere fino in fondo il calvario della moglie, spaventato di ritrovarsi improvvisamente da solo. La terapia è faticosa sia fisicamente che psicologicamente, ma Tom e Joan riescono a superare anche questa prova ritrovandosi anche nei momenti più bui.

Ordinary love Un amore come tanti streaming

Ordinary love Un amore come tanti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ordinary love Un amore come tanti film stasera in tv: trailer

