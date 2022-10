Sapiens un solo Pianeta va in onda stasera in tv sabato 15 ottobre 2022 in prima serata su Rai 1. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica con Mario Tozzi. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Sapiens un solo Pianeta: anticipazioni puntata 15 ottobre 2022

L’impatto del cambiamento climatico, ormai al centro del dibattito mondiale, sta assumendo proporzioni sempre più grandi ma, nonostante ciò, ancora non viene recepito che la responsabilità è interamente da attribuire alle nostre attività produttive. C’è chi lo nega, senza alcun dato scientifico a supporto. Da sabato 15 ottobre su Rai 3 il nuovo ciclo di puntate di Sapiens un solo pianeta mira ad approfondire le motivazioni e le conseguenze delle scelte dei sapiens cercando le risposte nel passato, analizzando il presente e provando ad ipotizzare gli scenari futuri. Si parte quindi con un’indagine sul cambiamento climatico per analizzare e confutare, con metodo scientifico, una per una le ipotesi negazioniste sulle cause del riscaldamento globale. Partendo dal Mausoleo di Teodorico, monumento unico che sta sprofondando con tutto il territorio del Ravennate, Mario Tozzi indica qual è la strada da percorrere per lasciare ai nostri figli un pianeta vivibile.

Sapiens Un solo Pianeta streaming

Sapiens Un solo Pianeta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

