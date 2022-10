American Horror Story NYC 11X01 e 11X02: trama, promo, streaming

AMERICAN HORROR STORY NYC 11X01 e 11X02. Ci siamo, dopo mesi di attesa torna American Horror Story con l’undicesima stagione. Il titolo di quest’annata è NYC e il tema principale si ispira alla vita notturna dei club LGBTQ+ nella New York degli anni ’70 o ’80. Vediamo di seguito le anticipazioni sulla trama e il promo dei primi due episodi. Attenzione: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE #AHSNYC IN ITALIANO

American Horror Story NYC: cast

Il ricchissimo cast comprende volti noti della serie e nuove aggiunte. Il cast completo è composto da Russel Tovey, Zachary Quinto, Denis O’Hare, Billie Lourd, Leslie Grossman, Isaac Powell, Patti LuPone, Sandra Bernhard, Joe Mantello e Charlie Carver.

American Horror Story NYC 11X01: trama, promo, spoiler

Anche quest’anno siamo giunti alla premiere di stagione della serie tv antologica a tema horror, che sarà composta dai primi due episodi. L’episodio di American Horror Story NYC 11X01 si intitola Something’s Coming, che tradotto in italiano significa “qualcosa sta arrivando”. L’emittente televisiva statunitense FX ha rilasciato una brevissima sinossi per lasciare ai fan una vera e propria suspance e ovviamente tanto mistero. La trama infatti recita: misteriose morti e sparizioni aumentano in città. Un dottore fa una scoperta spaventosa e un giornalista locale diventa la notizia del giorno.

American Horror Story NYC 11X02: trama, promo, spoiler

L’episodio di American Horror Story NYC 11X02 si intitola Thank You For Your Service, che tradotto in italiano significa “grazie per il tuo servizio”. Ecco il breve riassunto rilasciato dalla FX: Gino è alle prese con il suo trauma. La ricerca di Patrick lo porta in luoghi oscuri. Uno sconosciuto contatta Hannah con un grave avvertimento.

American Horror Story NYC 11X01 e 11X02 dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio va in onda sulla FX mercoledì 19 ottobre 2022. In Italia le puntate doppiate in italiano verranno messe online sulla piattaforma Disney+ il prossimo autunno. American Horror Story Double Feature 11X01 e 11X02 saranno visibili inoltre una volta che gli episodi saranno disponibili su Disney+ sia on demand sia sull’App della piattaforma. Attualmente non si sa se le puntate verranno trasmesse su Sky o in chiaro in tv. TUTTO SU DOVE VEDERE #AHSNYC

American Horror Story NYC 11X01 e 11X02 streaming sottotitolato e italiano

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

American Horror Story NYC 11X01 e 11X02 promo

