Viola come il mare è la fiction in onda stasera in tv venerdì 21 ottobre 2022 in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell'attesissima serie tv sono Francesca Chillemi e Can Yaman.

Viola come il mare: trama e anticipazioni 21 ottobre 2022

Viola come il mare trama. Viola è decisa a concedersi un weekend romantico con Raniero ma tutto sembra remare contro di lei: un fastidioso raffreddore, l’intricato omicidio della ristoratrice Luisa Palazzo e uno strano clima in redazione. Quando tutto sembra risolto, Viola è comunque costretta a desistere. Intanto Francesco Demir continua la sua indagine privata sui trafficanti, ma si rifiuta di frequentare ancora Farah; si attiva per cercarla solamente quando la ragazza scappa dal centro di accoglienza. Intanto, mentre indaga sul tentato omicidio dell’avvocato Graziosi, Viola scopre una sorprendente verità sul conto dell’amica e collega Tamara. Infine, comprende che è arrivato il momento di parlare a Raniero della sua malattia: ma gli eventi precedono le sue intenzioni.

Viola come il mare streaming

Viola come il mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

