Sapiens un solo Pianeta va in onda stasera in tv sabato 22 ottobre 2022 in prima serata su Rai 1. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica con Mario Tozzi. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Sapiens un solo Pianeta: anticipazioni puntata 22 ottobre 2022

Come è possibile che le grandi civiltà del passato siano scomparse? È colpa del destino o degli uomini stessi? È possibile che anche la nostra società di sapiens moderni subisca lo stesso destino? Queste domande sono il punto di partenza della nuova puntata di Sapiens Un solo pianeta. Partendo dalla storia di Selinunte, la magnifica colonia greca di Sicilia, oggi il più grande parco archeologico del Mediterraneo, Mario Tozzi indaga sul campo cercando di capire come le antiche guerre tra greci, siculi, cartaginesi e romani si intrecciano con i movimenti della terra, terremoti scatenati da una faglia attiva ancora oggi, quella del Belice. Il viaggio di “Sapiens” prosegue tra gli altopiani messicani con la storia di Teotihuacan della più grande città del Mesoamerica, che da quasi 2000 anni ha un mistero sepolto sotto la sua grande piramide in procinto di essere svelato da un’impresa archeologica stupefacente. Nel corso della puntata Mario Tozzi racconta altre storie di collassi storici in giro per il mondo: dai polinesiani dell’Isola di Pasqua ai Vichinghi in Groenlandia, dai Maya agli Etruschi, dagli Anasazi del Nord America ai Micenei.

Sapiens Un solo Pianeta streaming

Sapiens Un solo Pianeta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Sapiens: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate di Sapiens basta andare sull’hashtag ufficiale #Sapiens, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook dello show.

Per essere sempre aggiornato su Sapiens e gli altri programmi in tv segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Sapiens: link utili