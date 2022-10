070 Renato Zero stasera in tv 26 ottobre: ospiti e dove vederlo in streaming

070 Renato Zero è lo spettacolo stasera in tv mercoledì 26 ottobre 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

070 Renato Zero stasera in tv: anticipazioni

070: una grande festa, per celebrare, a due anni di distanza, il 70esimo compleanno e i 55 anni di carriera di Renato Zero. Mercoledì 26 ottobre e 2 novembre prima serata e in esclusiva su Canale 5 due serate evento, piene di emozioni come gli incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore al Circo Massimo di Roma. Quello in onda sulla rete ammiraglia Mediaset è un viaggio nell’universo di un artista unico e poliedrico, tra i più amati dal pubblico, che ha all’attivo più di 50 milioni di dischi venduti.

070 Renato Zero stasera in tv: ospiti

Sul palco con Renato Zero una band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di 50 elementi. A raccontare il suo immenso successo, oltre alle sue indimenticabili canzoni, la presenza di alcuni ospiti speciali. Tra questi: Stefano Bollani, Alex Britti, Diodato, J-Ax, Jovanotti, Madame, Marco Masini, Amedeo Minghi, Fabrizio Moro, Morgan, Giorgio Panariello, Michele Zarrillo e tanti altri…

070 Renato Zero streaming

070 Renato Zero streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili