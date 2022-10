Ghost In The Shell film stasera in tv 27 ottobre: cast, trama, streaming

Ghost In The Shell è il film stasera in tv giovedì 27 ottobre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ghost In The Shell film stasera in tv: cast

La regia è di Rupert Sanders. Il cast è composto da Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara, Peter Ferdinando, Anamaria Marinca, Christopher Obi, Joseph Naufahu.

Ghost In The Shell film stasera in tv: trama

Siamo in un futuro alternativo dove l’agente speciale Maggiore Mira Killian Kusanagi (Scarlett Johansson) è un incrocio unico nel suo genere tra un cyborg e un’umana. La protagonista è a capo della squadra speciale della polizia sezione di Sicurezza Pubblica numero 9, un’organizzazione antiterrorismo cibernetico gestita dalla Hanka Robotics. Il governo ha incaricato Mira di scovare e mandare all’aria le azioni criminali degli uomini più pericolosi al mondo. L’agente, viste le sue doti straordinarie conseguenti all’essere un ibrido, è l’unica capace di sventare e far fronte a una nuova terribile minaccia: un misterioso nemico che riesce a prendere il controllo delle menti cibernetiche. Mentre Major si prepara all’inevitabile scontro, comincia a scoprire qualcosa in più sul suo passato e farà di tutto per conoscere la verità sulla sua esistenza.

Ghost In The Shell recensione

Ghost in the Shell fa parte del genere cosiddetto post-cyberpunk dove la tecnologia la fa da padrone. La pellicola è sicuramente un punto di riferimento artistico, e in parte anche per il pensiero filosofico a cui si ispira, che va oltre il genere specifico. Infatti attinge molto spesso a momenti e situazioni tipiche del thriller psicologico e del noir futuristico. Al regista va riconosciuto il merito di essere riuscito a trasportare sul grande schermo le vicende narrate nel manga di Masamune Shirow. Ha in certi momenti ampliato molte tematiche senza mai distaccarsi troppo dall’originale. In questo modo è riuscito a rendere la narrazione pienamente godibile grazie ad una ottima fusione tra i ritmi serrati del thriller fantascientifico ai momenti di grande profondità riflessiva attorno alle tematiche di cui sopra.

Ghost In The Shell streaming

Ghost In The Shell streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ghost In The Shell film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili