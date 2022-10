Rambo Last Blood film stasera in tv 28 ottobre: cast, trama, streaming

Rambo Last Blood è il film stasera in tv venerdì 28 ottobre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rambo Last Blood film stasera in tv: cast

La regia è di Adrian Grunberg. Il cast è composto da Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Joaquín Cosio, Óscar Jaenada, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Jessica Madsen, Sheila Shah, Owen Davis, Díana Bermudez.

Rambo Last Blood film stasera in tv: trama

A trentasette anni di distanza dal primo capitolo della famosissima saga, Sylvester Stallone torna a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più iconici. Veterano della guerra in Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano, John Rambo ha finalmente deciso di concedersi il meritato riposo. Il guerriero si è, infatti, ritirato nel ranch di famiglia in Arizona dove vive con la domestica Maria e la nipote Gabrielle, entrambe di origini messicane. Sempre più dedito alla vita tranquilla e integrato nella comunità, Rambo è, però, tormentato dai fantasmi del passato, tanto che, sotto il terreno del ranch, ha scavato un intricato labirinto di tunnel. Nonostante il parere contrario di Maria e John, Gabrielle si recherà in Messico per incontrare il padre e, ben presto, si ritroverà in grave pericolo. É proprio a questo punto che Rambo deciderà di riportare alla luce le sue spietate abilità di combattimento per affrontare niente meno che un cartello messicano invischiato nel commercio sessuale di ragazze nelle zone dell’Est.

Rambo Last Blood streaming

Rambo Last Blood streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Rambo Last Blood film stasera in tv: trailer

