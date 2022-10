S.W.A.T. EPISODI 24 SETTEMBRE. Stasera in tv venerdì 28 ottobre 2022 torna in chiaro su Rai 2 la serie tv targata CBS con gli episodi inediti della quarta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

S.W.A.T. serie tv su Rai 2: trama episodi 28 ottobre 2022

S.W.A.T. stagione 5 episodio 11 Offline. Un hacker riesce ad entrare nella rete della Polizia di Los Angeles per vendere informazioni riservate. Il Comandante Hicks allerta la squadra e, con l’aiuto di un ottimo informatico, dà inizio alla caccia. Chris intanto cerca di aiutare una giovane recluta.

S.W.A.T. serie tv su Rai 2: trama episodi 28 ottobre 2022

S.W.A.T. stagione 5 episodio 12 Al miglior offerente. Winnie, la sorella di Hondo, è orgogliosa di far vedere a suo padre il suo nuovo impiego, ma le cose non vanno per il verso giusto. Nella casa d’aste dove lavora, quattro rapinatori fanno irruzione per rubare dei dipinti

S.W.A.T. streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

S.W.A.T.: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Un passo dal cielo basta andare sull’hashtag ufficiale #SWAT, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per essere sempre aggiornato su S.W.A.T. segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

S.W.A.T.: link utili