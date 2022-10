Viola come il mare è la fiction in onda stasera in tv venerdì 28 ottobre 2022 in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell’attesissima serie tv sono Francesca Chillemi e Can Yaman. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Viola come il mare: trama e anticipazioni 28 ottobre 2022

Viola come il mare trama. Mentre Viola sembra incerta all’idea di una convivenza con Raniero e Demir è amareggiato perchè si sente ingannato da Farah, il sospetto avvelenamento di una giovane atleta e la morte di un noto imprenditore porta i due a lavorare di nuovo insieme. Ma per Viola sono giorni importanti anche per la sua indagine personale, e l’amica Tamara le offre un fondamentale aiuto per rintracciare l’uomo che potrebbe essere suo padre. A seguito di un’ipotesi che avrebbe potuto dare una svolta alle indagini sul traffico di esseri umani, Demir ha un’intuizione che potrebbe rivelare una verità preoccupante.

Viola come il mare streaming

Viola come il mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

