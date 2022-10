Canterville Un fantasma per antenato film stasera in tv 29 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Canterville Un fantasma per antenato è il film stasera in tv sabato 29 ottobre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Canterville Un fantasma per antenato film stasera in tv: cast

La regia è di Yann Samuell. Il cast è composto da Audrey Fleurot, Michaël Youn, Michèle Laroque, Lionnel Astier, Mathilde Daffe, Julien Frison, Djelhan Wague, Luka Micheli, Finn Bell, Françoise Oriane.

Canterville Un fantasma per antenato film stasera in tv: trama

Nella leggendaria Bretagna, per una maledizione, il fantasma di Eleanor de Canterville è condannato a perseguitare il castello della sua famiglia e a spaventare ogni nuovo abitante. Svolge bene questa missione, assistita da Gwilherm, il suo fedele servitore. Ma quando gli Otis, una famiglia in fuga dalla vita parigina, compra il castello, Eleanor è sconvolta perché non riesce spaventare questa tribù del XXI secolo. Peggio: i bambini la mettono in ridicolo! Solo Virginia Otis, quindicenne, commossa dal destino del fantasma di Canterville, cercherà di liberarla dalla maledizione che incombe su di lei…

Canterville Un fantasma per antenato streaming

Canterville Un fantasma per antenato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

