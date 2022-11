Halloween film stasera in tv 1 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Halloween è il film stasera in tv martedì 1 novembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola diretta da David Gordon Green ha come protagonisti Jamie Lee Curtis e Andi Matichak. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Halloween film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Horror

ANNO: 2018

REGIA: David Gordon Green

CAST: Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Judy Greer, Virginia Gardner, Nick Castle, Will Patton, Miles Robbins, Omar J. Dorsey, Toby Huss, Haluk Bilginer, Rhian Rees, Jefferson Hall, Dylan Arnold

DURATA: 109 Minuti

Halloween film stasera in tv: trama

Jamie Lee Curtis torna all’iconico ruolo di Laurie Strode, che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima.

Halloween recensione

Il film è ambientato dopo gli eventi del primo, come se gli eventi raccontati nei successivi non fossero mai accaduti. E’ un buon horror con un ritmo impressionante, morte violente “hardcore ” dove la paura non è scatenata solo dal sangue. Eccellente è la cinematografia con un buon uso del lento panning e degli inquietanti scatti di Micheal. È un grande mix di tutto ciò che gli amanti dei film horror cercano con tanti momenti di suspense da far rizzare i capelli.

Halloween film stasera in tv: curiosità

Questo film è l’11esimo della serie horror nata nel 1978 e che ha fino a oggi incassato quasi 400 milioni in tutto il mondo.

Jamie Lee Curtis interpreta Laurie Strode di nuovo a distanza di 40 asnni dal primo film, dove la ragazza era sopravvissuta a Michael Myers.

Halloween streaming

Halloween streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

