BLANCA TERZA PUNTATA. Giovedì 3 novembre 2022 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Giuseppe Zeno. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso terza puntata: trama 3 novembre 2022

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso trama episodio 5. In tribunale, Malinconico conosce per caso l’ingegnere Romolo Sesti Orfeo, il padre di un giovane ucciso dalla camorra, che, esasperato da – lla lentezza della giustizia, gli confida di essersi messo sulle tracce dell’assassino del figlio. Intanto, durante un duro confronto con Malinconico, il Burzone capisce di aver involontariamente provocato l’omicidio di Brooke e viene colto da infarto. Vincenzo scopre anche che Dylan si era messo nei guai con le scommesse clandestine e doveva dei soldi a un certo Teicheué. Nel frattempo riesce ad avere un’informazione importante per Sesti Orfeo e si reca da lui presso il centro sportivo frequentato dal killer del figlio, al quale l’uomo ha teso una trappola…

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso terza puntata: trama 3 novembre 2022

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso trama episodio 6. L’ingegnere tiene sotto tiro il boss, ammanettato a una macchina per il body building. Il piano è di raccontare il suo dramma e giustiziare il boss in diretta, al culmine di un’allucinata simulazione televisiva di un processo in cui a Malinconico è stato affidato il ruolo di difensore d’ufficio del killer. L’improvvisa e non richiesta attenzione mediatica fa di Malinconico l’eroe del giorno. A Roma, dove Vincenzo è stato invitato a partecipare al programma di Vespa, Nives e Alessandra si incontrano per la prima volta, decise a contenderselo. Tornato in città, Malinconico raggiunge Teicheué e lo affronta, accusandolo di essere l’assassino di Brooke.

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso streaming

La serie tv Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso basta andare sull’hashtag ufficiale #Blanca, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso: link utili