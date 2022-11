Attacco a Mumbai film stasera in tv 4 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Attacco a Mumbai è il film stasera in tv venerdì 4 novembre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Attacco a Mumbai film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Anthony Maras

CAST: Dev Patel, Armie Hammer, Jason Isaacs, Nazanin Boniadi, Anupam Kher, Natasha Liu Bordizzo, Angus McLaren, Tilda Cobham-Hervey, Carmen Duncan, Suhail Nayyar

DURATA: 125 Minuti

Attacco a Mumbai film stasera in tv: trama

Nel 2008, un gruppo di terroristi mette in atto una serie di attentati in tutta Mumbai. Per tre giorni gli attentatori assediano anche il Taj Mahal Palace Hotel tenendo in ostaggio oltre 500 persone. Mentre il mondo è testimone impotente dell’attacco, il rinomato chef dell’hotel e un umile cameriere rischiano la vita per portare in salvo gli ospiti della struttura, una giovane coppia tenta disperatamente di proteggere il proprio bambino, mentre un freddo miliardario sembra interessato solo a salvare se stesso.

Attacco a Mumbai recensione

Il regista fa un ottimo lavoro nonostante questo film sia il suo esordio dietro la macchina da presa di un lungometraggio. Anche gli attori regalano una buona performance in particolare Dev Patel (The Millionaire) nella parte del cameriere sikh di povere origini Arjun. L’attore indiano Anupam Kher interpreta lo chef Oberoi mostrandone il lato umano e protettivo nei confronti dei dipendenti e degli ospiti. L’attrice britannica di origine iraniana Nazanin Boniadi interpreta la bella Zahra, un personaggio che mostra il lato dell’Islam uguale ed opposto a quello che gli integralisti interpretano secondo la chiave dell’odio.

Il film mette in scena lo spirito incrollabile di chi è attaccato e nello stesso tempo pone l’accento sulla miseria di coloro che attaccano, delle condizioni che li portano ad essere strumenti di morte massacrando se stessi prima degli altri. Rimane solo qualche dubbio sulla spettacolarizzazione della violenza di atti terroristici reali di questo livello, un tema questo molto complesso e difficile da argomentare

Attacco a Mumbai film stasera in tv: curiosità

Anthony Maras con questo film è alla sua prima prova con un lungometraggio.

Attacco a Mumbai streaming

Attacco a Mumbai film stasera in tv: trailer

