Viola come il mare è la fiction in onda stasera in tv venerdì 4 novembre 2022 in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell'attesissima serie tv sono Francesca Chillemi e Can Yaman.

Viola come il mare: trama e anticipazioni 4 novembre 2022

Viola come il mare trama. Viola, ancora delusa dal comportamento di Don Andrea, si appassiona al caso di un uomo che sta cercando Dalila, la figlia scomparsa. Questo caso ha un qualche legame con quello di Farah? Demir indaga a fondo ed è spinto a credere che una vera e propria talpa agisca nell’ombra per depistare le indagini sul traffico di umani. Intanto, un doloroso punto emerso durante la ricerca delle sue origini spinge Viola in uno stato di prostrazione tale da costringerla a cercare aiuto nella medicina e nei farmaci. Ma proprio questa circostanza darà il via ad una girandola di eventi che la porterà ad effettuare un incontro con la persona sbagliata e che la metterà in pericolo rendendola oggetto di un odioso ricatto.

Viola come il mare streaming

Viola come il mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

