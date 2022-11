Immagina che film stasera in tv 5 novembre: cast, trama, streaming

Immagina che è il film stasera in tv sabato 5 novembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Immagina che film stasera in tv: cast

La regia è di Karey Kirkpatrick. Il cast è composto da Eddie Murphy, Talen Ruth Riley, Yara Shahidi, Thomas Haden Church, Vanessa Williams, Nicole Ari Parker, Catherine McGoohan, Stephen Rannazzisi, DeRay Davis, Bob Rumnock, Timm Sharp, Ronny Cox

Immagina che film stasera in tv: trama

Evan Danielson è un uomo d’affari di successo, peccato passi più tempo in compagnia del suo blackberry che con sua figlia Olivia. La bambina, di sette anni, ha una fervida immaginazione, una coperta magica che le permette di vedere nel futuro e due amiche immaginarie, le principesse Kupida e Mopida. Evan non ha mai varcato i confini di quel mondo fantastico. Non fino a quando si ritrova a lottare per una promozione con Johnny Whitefeather, in poche parole la sua nemesi. Scivolato dal piedistallo e attanagliato da mille dubbi sulle proprie capacità, Evan, incredibilmente, troverà la via d’uscita a una brutta crisi proprio grazie alle fantasie di sua figlia…

Immagina che streaming

Immagina che streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Immagina che film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili