Una famiglia in affitto film stasera in tv 6 novembre: cast, trama, streaming

Una famiglia in affitto è il film stasera in tv domenica 6 novembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una famiglia in affitto film stasera in tv: cast

La regia è di Jean-Pierre Améris. Il cast è composto da Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel, Edith Scob, Nancy Tate, Philippe Rebbot, Gwendoline Hamon.

Una famiglia in affitto film stasera in tv: trama

Paul-André ha molte cose, una macchina costosa, una casa di lusso, un maggiordomo al suo servizio e tutti i soldi necessari a realizzare ogni suo desiderio. Nonostante la sua ricchezza, il facoltoso uomo d’affari si sente molto solo. Un giorno, il caso gli offre la possibilità di riporre nel cassetto i suoi antidepressivi e realizzare finalmente il suo sogno. Quando scopre che Violette, giovane madre single, è sul punto di perdere la custodia dei suoi due figli a causa di gravi problemi finanziari, Paul-André le fa un’insolita proposta: sarà lui a pagare tutti i suoi debiti se lei lo ospiterà per tre mesi a casa sua facendogli scoprire le gioie della vita familiare.

Una famiglia in affitto streaming

Una famiglia in affitto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Una famiglia in affitto film stasera in tv: trailer

