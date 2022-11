Addio al nubilato film stasera in tv 9 novembre: cast, trama, streaming

Addio al nubilato è il film stasera in tv mercoledì 9 novembre 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Addio al nubilato film stasera in tv: cast

La regia è di Francesco Apolloni. Il cast è composto da Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova, Jun Ichikawa, Antonia Fotaras, Tecla Insolia.

Addio al nubilato film stasera in tv: trama

Cinque donne, amiche fin dai tempi del liceo, si danno appuntamento per festeggiare l’addio al nubilato di una di loro. È la sposa ad aver organizzato tutto, ma lei non c’è! La festeggiata, come in una caccia al tesoro, lascia degli indizi che portano le quattro damigelle ad attraversare la città, in una nottata rocambolesca che termina proprio davanti il loro vecchio liceo. Della sposa, però, continua a non esserci alcuna traccia… Cosa avrà riservato alle amiche come ultima sorpresa?

Addio al nubilato streaming

Addio al nubilato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Addio al nubilato film stasera in tv: trailer

