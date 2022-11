Meo Patacca film stasera in tv 10 novembre: cast, trama, streaming

Meo Patacca è il film stasera in tv giovedì 10 novembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Meo Patacca film stasera in tv: cast

La regia è di Marcello Ciorciolini. Il cast è composto da Enzo Cerusico, Francesco Mulè, Gigi Proietti, Nanda Primavera, Mario Scaccia, Marilù Tolo.

Meo Patacca film stasera in tv: trama

Dall’omonimo poema eroicomico in romanesco del 1695 di Giuseppe Berneri: spinto dalla sua ambiziosa donna, Meo Patacca, cavallaro di Trastevere, addestra un drappello di straccioni per andare a combattere in difesa della cristianità a Vienna, assediata dai turchi. I nuovi crociati non riescono nemmeno a uscire dal Lazio. Per non continuare a essere fantocci in mano ai potenti, Patacca e il suo ex rivale Marco Pepe se la battono.

Meo Patacca streaming

Meo Patacca streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Meo Patacca film stasera in tv: trailer

