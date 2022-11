Ruby film stasera in tv 16 novembre: cast, trama, streaming

Ruby è il film stasera in tv mercoledì 16 novembre 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ruby film stasera in tv: cast

La regia è di Gail Harvey. Il cast è composto da Gil Bellows, Veena Sood, Serge Houde, Naomi Judd, Marc-Anthony Massiah, Raechelle Banno, Karina Banno, Lauralee Bell, Sam Duke, Ty Wood, Duncan Ollerenshaw, Deborah Cox, Crystal Fox, Carolyn Yonge, Liza Huget, Mason Temple, Paula Giroday, Giordana Venturi.

Ruby film stasera in tv: trama

Primo capitolo della tetralogia tratta dai romanzi best seller di V.C. Andrews. Tra mistero gotico ed epica familiare, si narra la storia di Ruby Landry, una ragazza con un grande talento per la pittura che, dopo la morte della madre e l’abbandono del padre, vive con la nonna Catherine, una guaritrice spirituale Cajun, nel bayou, sinuosa e misteriosa palude del delta del Mississippi in Louisiana. Qui i giorni trascorrono sereni, la vita è semplice e, al contempo, carica di speranze, grazie anche all’amore che sta nascendo tra Ruby e Paul Tate, suo compagno di liceo. Tutto crolla quando la nonna, in punto di morte, rivela alla nipote due segreti. Il primo riguarda il padre di Ruby, che vive a New Orleans con la gemella della ragazza, di cui la nostra protagonista non sapeva nulla. Il secondo, purtroppo, riguarda proprio l’amato Tate…

Ruby streaming

Ruby streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

