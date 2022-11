Squadra Omicidi Istanbul Operazione Thailandia film stasera in tv: cast, trama, streaming

Squadra Omicidi Istanbul Operazione Thailandia è il film stasera in tv giovedì 17 novembre 2022 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Squadra Omicidi Istanbul Operazione Thailandia film stasera in tv: cast

La regia è di Peter Ladkani. Il cast è composto da Erol Sander, Oscar Ortega Sánchez, Melanie Winiger, Ege Aydan, Nadeshda Brennicke, Nicki von Tempelhoff.

Squadra Omicidi Istanbul Operazione Thailandia film stasera in tv: trama

Giunti in Tailandia per consegnare alle autorità Worawit Luang, capo di una potente organizzazione criminale accusato dell’omicidio di Benar Kayali, Mehmet e Mustafa vengono rapiti da Fawaini, sorella di Worawit, la quale minaccia di uccidere Mustafa se Mehmet non riuscirà a liberare suo fratello dal carcere. Gli unici alleati su cui Mehmet può contare per riuscire nell’impresa sono Praves, l’eccentrico avvocato di Worawit e Mina, affascinante legale della Corte Internazionale di Giustizia conosciuta sull’aereo per Bangkok. Ozakin riesce a sfuggire ai suoi inseguitori lanciandosi da un ponte e si ritrova in un monastero buddista. Nel frattempo la Scientifica riesce a risalire al proprietario della jeep usata per il sequestro di Worawit e grazie all’aiuto di Derya, Ozakin arriva all’acciaieria dove il figlio del capo del Dragone Rosso lo sta torturando. Dopo un’ennesima fuga braccato anche da Benar Kayali, che è vivo e deciso a guadagnarci sia dal Clan che dal Dragone, Ozakin si salva per miracolo da un’esplosione dove perde la vita Worawit. Disperato per la situazione dell’amico Tombul, Ozakin gioca un’ultima carta con Fawaini Luang: la vita di Mustafa in cambio dell’assasino di suo fratello.

Squadra Omicidi Istanbul Operazione Thailandia streaming

Squadra Omicidi Istanbul Operazione Thailandia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Squadra Omicidi Istanbul Operazione Thailandia film stasera in tv: trailer

