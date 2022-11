Mission to Mars film stasera in tv 18 novembre: cast, trama, streaming

Mission to Mars è il film stasera in tv venerdì 18 novembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mission to Mars film stasera in tv: cast

La regia è di Brian De Palma. Il cast è composto da Gary Sinise, Jerry O’Connell, Don Cheadle, Connie Nielsen, Tim Robbins, Peter Outerbridge, Kim Delaney, Kavan Smith, Jill Teed, Elise Neal.

Mission to Mars film stasera in tv: trama

9 giugno 2020. Mesi dopo che alcuni astronauti della NASA sono partiti verso Marte, quando questi arriva sul pianeta rosso, il comandante Luke Graham e l’equipaggio scoprono qualcosa di strano e di gigantesco avvicinarsi a loro. Riescono a trasmettere un messaggio poco comprensibile quindi vengono inghiottiti da una forza superiore. Così la stazione spaziale mondiale elabora in fretta una missione di salvataggio per capire cosa è accaduto e recuperare gli eventuali superstiti.

Mission to Mars streaming

Mission to Mars streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mission to Mars film stasera in tv: trailer

