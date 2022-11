90 minuti per salvarla film stasera in tv 22 novembre: cast, trama, streaming

90 minuti per salvarla è il film stasera in tv martedì 22 novembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

90 minuti per salvarla film stasera in tv: cast

La regia è di Kantz. Il cast è composto da Craig Barnett, Brian Austin Green, Luciana Carro, John Colton, Shaun T. Benjamin, Jeffrey Combs, Chira Cassel, Larry Hanes.

90 minuti per salvarla film stasera in tv: trama

Tony ha un bell’aspetto, una bella moglie e una promettente carriera davanti a sé. Seduto ad una riunione d’affari, l’uomo riceve una chiamata che chiede un riscatto di 50.000 dollari per aver salva la vita della compagna.

90 minuti per salvarla streaming

90 minuti per salvarla streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

