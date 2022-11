Con l’aiuto del Cielo è la fiction in onda stasera in tv martedì 22 novembre 2022 in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell’attesissima serie tv sono Mathieu Spinosi e Sabrina Ouazani. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Con l’aiuto del Cielo: trama e anticipazioni 22 novembre 2022

Con l’aiuto del Cielo trama. Il capitano di polizia Elli Taleb, col suo vice Franck Gallo, lascia Montpellier per raggiungere un monastero nella quiete della campagna occitana. Ma non e’ una crisi mistica che spinge i due in quel luogo: un anziano frate è stato pugnalato con furiosa violenza durante le preghiere delle quattro del mattino. E’ in questo modo che Elli conosce Clement, un novizio, trovato da bambino dall’economo del convento, e cresciuto tra frati e canti gregoriani. Oggi ha trentatrè anni, è arguto, colto, con uno spiccato fiuto per le indagini. Una volta uscito dalla rosa dei sospettati, si rivelerà un valido aiuto per il capitano Taleb, in questa e nelle prossime investigazioni. Ma si conquisterà un posto anche nell’affetto della colorata famiglia di Elli…

Con l’aiuto del Cielo streaming

Con l’aiuto del Cielo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Con l’aiuto del Cielo: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Con l’aiuto del Cielo basta andare sull’hashtag ufficiale #ConlaiutodelCielo, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Con l’aiuto del Cielo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Con l’aiuto del Cielo: link utili