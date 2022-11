Con l’aiuto del Cielo è la fiction in onda stasera in tv martedì 29 novembre 2022 in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell’attesissima serie tv sono Mathieu Spinosi e Sabrina Ouazani. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Con l’aiuto del Cielo: trama e anticipazioni 29 novembre 2022

Con l’aiuto del Cielo trama. Clement continua cercare i propri genitori e a dare una spiegazione alla misteriosa chiave trovata nel suo pannolino da Mathias; viene chiamato come nuovo esperto di psico-criminologia, ma Elli all’inizio non sembra gradire la sua presenza e soprattutto il suo approccio “poco professionale”. La presenza di Clement nella squadra si rivela determinante in un caso di omicidio avvenuto all’interno di un tempio protestante. Nel frattempo Alex, stanco del comportamento di Elli che non vuole impegnarsi in una relazione, chiede il trasferimento a Lione. Con S. Ouazani e M. Spinosi.

Con l’aiuto del Cielo streaming

Con l’aiuto del Cielo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Con l’aiuto del Cielo: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Con l’aiuto del Cielo basta andare sull’hashtag ufficiale #ConlaiutodelCielo, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Con l’aiuto del Cielo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Con l’aiuto del Cielo: link utili