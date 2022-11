Hellboy film stasera in tv 30 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Hellboy è il film stasera in tv mercoledì 30 novembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hellboy film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 11 aprile 2019

GENERE: Azione, Avventura, Fantasy, Fantascienza

ANNO: 2019

REGIA: Neil Marshall

CAST: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim, Sophie Okonedo, Brian Gleeson, Sasha Lane, Penelope Mitchell, Kristina Klebe, Alistair Petrie, Bern Collaço

DURATA: 120 Minuti

Hellboy film stasera in tv: trama

Hellboy è tornato ed è più indemoniato che mai nel reboot della saga tratta dai fumetti cult di Mike Mignola. Il leggendario supereroe demoniaco, detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) che protegge la Terra dalle creature sovrannaturali che la minacciano, è chiamato in Inghilterra per combattere tre giganti infuriati. Qui scoprirà le sue origini e dovrà vedersela con Nimue, la Regina di Sangue, un’antica strega resuscitata dal passato e assetata di vendetta contro l’umanità. Hellboy dovrà cercare di fermare Nimue con ogni mezzo, in un epico scontro per scongiurare la fine del mondo.

Hellboy recensione

Il demone rosso torna sul grande schermo in questo reboot che vede un cambio alla regia. Dietro alla macchina da presa troviamo infatti Neil Marshall, che si cimenta nel rifacimento di un film cult nel suo genere diretto dal visionario Guillermo del Toro. Se il confronto non è semplice con il regista premio Oscar, Marshall se la cava egregiamente forte anche della sua esperienza nei film horror e nella direzione di alcuni episodi di serie tv quali Westworld e Game Of Thrones. Non facile nemmeno il ruolo di protagonista interpretato da David Harbour, dopo che Hellboy è stato resto un cult dalla performance di Ron Perlman. Quest’ultimo sembra che non abbia gradito la sostituzione, dopo aver prestato il volto al demone rosso nei precedenti due capitoli della saga firmata Del Toro.

Questa pellicola, rispetto alla prima, è richiama in modo più deciso al fumetto grazie alla saturazione tenuta al massimo e alla presenza dell’ideatore Mike Mignola nella produzione. Il film, nonostante una trama non sempre dinamica, regala alcune battute divertenti. Inoltre Harbour se la cava decisamente bene nei panni di Hellboy, tanto da permettere al film di essere sicuramente gradevole agli appassionati del mondo dei comics.

Hellboy film stasera in tv: curiosità

Neil Marshall dirige il reboot della saga cinematografica cominciata nel 2004 e diretta da Guillermo del Toro.

Il personaggio è tratto dai fumetti cult di Mike Mignola del 1993 per l’etichetta Legend della casa editrice Dark Horse.

Nella classifica del sito IGN con i cento migliori eroi della storia dei fumetti, Hellboy è 25°, dopo Yorick Brown e prima di Rick Grimes di The Walking Dead.

In questo reboot il ruolo del protagonista è affidato a David Harbour, conosciuto al grande pubblico come Jim Hopper di Stranger Things.

Hellboy film stasera in tv: trailer

