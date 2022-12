Io Robot film stasera in tv 2 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Io Robot va in onda stasera in tv venerdì 2 dicembre 2022 in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV

Io Robot film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: I, Robot

USCITO IL: 22 ottobre 2004

GENERE: Fantascienza, Thriller

ANNO: 2004

REGIA: Alex Proyas

CAST: Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, Chi McBride, Alan Tudyk, James Cromwell, Peter Shinkoda, Emily Tennat, Scott Heindl, David Haysom, Shia LaBeouf, Aaron Douglas

PAESE: USA

DURATA: 115 Minuti

Io Robot film stasera in tv: trama

Un brillante scienziato della U.S. Robotics, il dottor Miles Hogenmiller, viene ucciso. Sul caso viene chiamato ad investigare il detective Del Spooner della polizia di Chicago. Siamo nel 2035 e i robots sono presenti in tutte le attività umane e sono tutti programmati per rispettare le Tre leggi della robotica, studiate in modo che non sia possibile per una intelligenza artificiale arrecare alcun danno ad un umano. Lo scienziato ucciso stava facendo rivoluzionarie ricerche su un nuovo tipo di robot, chiamato Sonny, dotato di un cervello simile a quello umano ed in grado di autoeducarsi e di apprendere dalla esperienza con possibili interazioni anche emotive. L’agente Del Spooner con l’aiuto di Susan Calvin, una psicologa studiosa di intelligenze artificiali, dovrà trovare il vero motivo della morte dello studioso di robotica visto che un robot, nonostante le tre leggi, potrebbe essere il principale sospettato del delitto…

Io Robot film stasera in tv: curiosità

La pellicola, prodotta dalla 20th Century Fox, è tratta dal libro dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, inventore delle Tre leggi della robotica.

Non sono stati eseguiti dei re-shoot (scene girate una seconda volta durante la post-produzione). Cosa assai rara per un film del genere.

L’auto che usa il personaggio di Will Smith è una Audi RSQ, ideata appositamente per il film con suggerimenti del regista Alex Proyas.

Io Robot film stasera in tv: trailer

