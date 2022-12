Ghost Fantasma film stasera in tv 4 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Ghost Fantasma è il film stasera in tv domenica 4 dicembre 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ghost Fantasma film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Ghost

GENERE: Fantasy

ANNO: 1990

REGIA: Jerry Zucker

CAST: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Susan Breslau, Martina Deignan, Rick Aviles, Vincent Schiavelli, Angelina Estrada

DURATA: 116 minuti

Ghost Fantasma film stasera in tv: trama

Una giovane coppia, Sam Wheat e Molly Jensen, innamorati e felici dopo aver passato un periodo di convivenza a New York, sono convinti di essere due anime gemelle e decidono di suggelare il loro amore con il matrimonio. Purtroppo una notte in una strada deserta vengono assaliti e derubati da un ,alvivente che armato uccide Sam. Molly è disperata, ma non è sola perchè al suo fianco c’è la costante e amorosa presenza del fantasma di Sam. Solo che Molly non lo può né vedere né sentire. Intanto Sam scopre che il suo assassino, il portoricano Willie Lopez, è stato pagato dal suo migliore amico e collega Carl Bruner. Quest’ultimo doveva impedirgli di scoprire il suo coinvolgimento con i loschi affari della mafia per riciclare il denaro sporco. Carl continua a cercare di nascosto in casa di Sam un’agendina, che gli permetterebbe di usare il computer del morto e appropriarsi dei soldi. Il fantasma capisce che Molly è in pericolo e per proteggerla si rivolge ad una medium di colore, Oda Mae Brown, che, dopo molta riluttanza, si decide ad aiutarlo e …

Ghost Fantasma film stasera in tv: curiosità

Il film ha ricevuto due Oscar nel 1990 come migliore attrice non protagonista (Whoopi Goldberg) e per la migliore sceneggiatura originale (Bruce Joel Rubin). Inoltre ha vinto il premio Bafta come miglior attrice non protagonista (Whoopi Goldberg). La pellicola ottenne una nomination all’Oscar anche per la colonna sonora, firmata da Maurice Jarre.

Le scene sono ambientate a New York e furono girate nella città medesima. Un’altra location fu Los Angeles, in particolare per le scene della banca.

Ghost ottenne un grande successo al botteghino, incassando circa $506 milioni in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di appena $22 milioni.

Le riprese si sono svolte dal 24 luglio 1989 al 5 dicembre dello stesso anno.

Ghost Fantasma streaming

Ghost Fantasma streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ghost Fantasma film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/Jla32kkMK7c

